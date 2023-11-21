Главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов объяснил, почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с "Российской газетой".

Прежде всего медик напомнил о том, что антибиотики могут провоцировать побочные эффекты. Некоторые из них относительно безобидны – например, аллергия, а некоторые могут угрожать жизни.

Вдобавок к этому, если пациент принимает еще какие-то лекарства, то антибиотики могут спровоцировать "адскую смесь" и лишь ухудшить состояние.