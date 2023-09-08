Врач предупредила о последствиях приема антибиотиков

Микробиота представляет собой существующее в симбиозе с человеком сообщество микроорганизмов – бактерий, архей, грибов, вирусов. Как прием антибиотиков сказывается на них, "Известиям" рассказала врач Ольга Шуппо.

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По словам специалиста, прием антибиотиков убивает микрофлору, которая влияет на выработку необходимых гормонов и витаминов для оптимальной активной жизнедеятельности организма. В этой связи пациент может столкнуться с синдромом хронической усталости.

Для подобного состояния характерно постоянное чувство усталости, снижение работоспособности и переутомление, которые не проходят даже после крепкого сна и продолжительного отдыха.

В целом микробиота взаимосвязана со многими процессами и даже развитием определенных заболеваний – например, онкологии, отмечает врач. Также микрофлора влияет на эмоции, психоэмоциональный интеллект человека и уровень тяжелых металлов в организме, резюмировала эксперт.