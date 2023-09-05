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Диетолог Гинзбург перечислил самые вредные для почек продукты

Употребление соленой рыбы, чипсов и мяса в больших количествах негативно сказывается на функционировании почек. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Копченые и жареные продукты также не несут особой пользы. Это объясняется тем, что они содержат токсичные вещества, которые при прохождении через почки могут отравлять их клетки и снижать функциональную активность, объяснил врач.

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Что касается мяса, то большое количество белка в организме создает в крови избыток аминокислот, с которыми почкам приходится "возиться". Из-за этого они быстрее изнашиваются, предупредил диетолог.

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