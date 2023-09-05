Употребление соленой рыбы, чипсов и мяса в больших количествах негативно сказывается на функционировании почек. Об этом " Москве 24 " рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург .

Копченые и жареные продукты также не несут особой пользы. Это объясняется тем, что они содержат токсичные вещества, которые при прохождении через почки могут отравлять их клетки и снижать функциональную активность, объяснил врач.