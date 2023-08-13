Ученые выяснили, какое лекарство повышает риск ожирения печени

Новое лекарство для людей, страдающих диабетом, способно привести к ожирению печени. К таким выводам пришли ученые из Университета имени Сунь Ятсена. Исследование опубликовано в журнале Liver Research.

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Ученые обнаружили, что активация фермента глюкокиназы снижает уровень глюкозы в организме при диете с высоким содержанием жиров. Однако при этом повышается риск ожирения печени.

Сейчас неалкогольной жировой болезни печени подвержены примерно 20% людей со всеми мира. К тому же у 56% из них диагностирован диабет 2 типа. Ожирение — основной фактор риска метаболических нарушений.

Активаторы фермента глюкокиназы являются прорывом в лечении диабета. Препараты вроде дорзаглиатина действительно оказались эффективными для диабетиков. Несмотря на это, прием подобных лекарств накапливает жир в печени, что может быть опасно.

Эти данные могут лечь в основу персонализированного лечения хронических заболеваний, в том числе диабета 2 типа и неалкогольной жировой болезни печени.