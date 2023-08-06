Гепатолог перечислила полезные для печени продукты

Печень очищает организм человека от токсинов, поэтому ее важно укреплять правильным питанием. О том, какие продукты полезны для этого органа, изданию "МедикФорум" рассказала врач-гепатолог Алла Южнова.

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По словам гепатолога, печень не только помогает при детоксикации, но и вырабатывает желчь, которая необходима для расщепления жиров и белков. Более того, орган влияет на правильное усваивание питательных веществ.

Для здоровья печени полезен грейпфрут, который богат антиоксидантами. Этот фрукт очищает печень, а также улучшает процесс ее регенерации и другие функции. Помимо грейпфрута, стоит употреблять чеснок. Он содержит аллицин — соединения серы и селена, которые способствуют детоксикации.

Зеленый чай с высоким содержанием антиоксидантов уменьшает жировые отложения, которые накапливаются в печени. А чечевица выводит из органа аммиак, что улучшает работу мозга и физическую форму. Токсины также нейтрализует капуста: брокколи, брюссельская и краснокочанная.

"Благодаря высокому содержанию воды и трипептида глутатиона помидоры обладают дезинтоксикационным действием и поддерживают работу печени", — отметил эксперт.

Кроме того, стоит обратить внимание на лимон. Витамин C повышает выработку желчи и улучшает работу кишечника, что помогает печени.