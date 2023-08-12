Эндокринолог назвала гормон, дефицит которого вызывает раннее старение

Довольно часто причиной плохого самочувствия и интенсивного старения становится недостаток соматотропина — гормона роста. Об этом врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала изданию "Доктор Питер".

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По словам эндокринолога, соматотропин является основным регулятором роста костей, хрящей, мягких тканей и внутренних органов. Больше всего этого вида гормона вырабатывается в ночное время.

Эксперт отмечает, что недостаток этого гормона в детстве может привести к карликовости. Обнаружить дефицит соматотропина можно по следующим признакам: истончение бровей и каймы губ, выпадение волос, появление морщин, обвисание век и щек, одряхление кожи, быстрая утомляемость после физических нагрузок, слабость, отложение жира.

"У гормона роста есть враги. Это поздний ужин и употребление вечером продуктов, содержащих углеводы и повышающих уровень инсулина. А также несоблюдение режима сна", — подчеркнула Екатерина Янг.

Чтобы выяснить причину плохого самочувствия, стоит сдать анализ на гормон роста.