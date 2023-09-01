Что поможет восстановить слизистую желудка

Многие продукты и напитки могут наносить вред организму, особенно желудку. Но если изменить рацион питания и начать есть правильную еду, можно обратить процесс вспять и восстановить работу желудка. Как это сделать «Общественной службе новостей» рассказал врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов.

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Восстановление желудка процесс длительный. Прежде всего нужно отказаться от вредных продуктов и напитков, которые раздражают желудок. Речь идёт о жирной и пряной пище, цитрусовых, алкоголе и кофе, газировках. Питание должно стать дробным.

Во-вторых, врач рекомендует снизить уровень стресса. Стоит заняться йогой, медитацией, практиковать глубокое дыхание.

Отказ от вредных привычек – курения и употребления алкоголя – уберёт хроническую интоксикацию и снизит риск тяжёлых осложнений.