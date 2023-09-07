До или после еды: почему лекарства надо принимать в разное время

При приеме лекарств необходимо строго следовать рекомендациям врача и читать инструкции на упаковке, так как это может существенно повлиять на эффективность лечения. Один из важных аспектов - когда принимать препараты относительно приема пищи.

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Почему одни лекарства рекомендуется принимать до еды, а другие - после? Рассказываем в материале "Рамблера"

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Прием лекарств до еды

Усвоение лекарства. Есть лекарства, которые лучше усваиваются на пустой желудок. Когда вы принимаете лекарство до еды, оно попадает в желудок и начинает действовать быстрее и более эффективно, поскольку нет пищи, которая могла бы замедлить его усвоение.

Предотвращение взаимодействия с пищей.Некоторые лекарства могут взаимодействовать с определенными видами пищи, что может уменьшить их эффективность. Принимая их до еды, можно избежать таких нежелательных взаимодействий.

Снижение риска побочных эффектов. Некоторые лекарства могут вызывать раздражение желудка или другие побочные эффекты, особенно при взаимодействии с пищей. Принимать их до еды может помочь снизить вероятность возникновения таких проблем.

Прием лекарств после еды

Защита желудка. Некоторые лекарства могут раздражать слизистую оболочку желудка. Принимая их после еды, создается дополнительный слой защиты для желудка, что может снизить риск раздражения и язв.

Повышение усвоения лекарства. Некоторые лекарства лучше усваиваются в присутствии пищи. Еда может помочь уменьшить влияние желудочных кислот на лекарство и улучшить его усвоение.

Снижение риска побочных эффектов. Некоторые лекарства могут вызывать тошноту или даже рвоту. Принимая их после еды, можно уменьшить вероятность этих нежелательных побочных эффектов.

Аналогично с препаратами, которые необходимо принимать во время еды. Одна из причин такого правила - это то, что с пищей действующее вещество равномерно распределяется в организме. Это особенно важно для лекарств, концентрация которых в крови должна поддерживаться постоянно.