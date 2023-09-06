Как предупредить осенью обострения болезней опорно-двигательного аппарата

Ни для кого не секрет, что многие хронические заболевания в осенний период обостряются. В этом материале "Рамблер" расскажет, какие действия необходимо предпринять, чтобы избежать осеннего обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

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В теме нам помог разобраться врач общей практики и бариатрический хирург Максим Елисеев.

Первое и достаточно простое правило , которое поможет миновать обострений, — соблюдать сбалансированное питание. Важно, чтобы в рационе присутствовали продукты, наполненные всеми необходимыми макро- и микроэлементами. В частности, пища должна быть богата кальцием и витамином Д. Если с правильным подбором и расчетом продуктов питания пациенту сложно справиться, можно использовать витаминные и минеральные комплексы.

Кальций содержится в молочных продуктах: молоко, творог, сыры, йогурты, но чтобы кальций хорошо и правильно усваивался, необходимо употреблять его отдельно от продуктов, содержащих железо, например, от гречневой крупы. Необходимо помнить и учитывать, что крепкий чай, кофе и алкоголь выводят из организма большое количество кальция. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Следующий важный момент, о котором говорит Максим Елисеев, — обязательная физическая активность. Упражнения укрепляют кости и мышечный каркас, что позволяет значительно снизить риск развития заболеваний опорно-двигательной системы.