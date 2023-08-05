Врач перечислила неожиданные причины суставной боли

Врач-ревматолог Дарья Кусевич в беседе с "Москвой 24" рассказала, почему могут болеть суставы даже у молодых людей.

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По словам специалиста, причин возникновения боли в суставах может быть много, в том числе и у молодых людей. Вопреки сложившемуся стереотипу болеть суставы могут не только у пожилых.

Дарья Кусевич отметила, что боль в суставах могут вызвать за инфекции, включая те, которые передаются половым путем, укус клеща и подагра.

Бактериальные инфекции чаще всего поражают коленный сустав.

"Существует даже определенная триада: артрит, уретрит (поражение мочеполовых путей) и увеит (воспаление глаз), которые возникают одновременно", – пояснила врач.

Если клещ был заражен, у человека может развиться боррелиоз - заболевание, которое также влияет и на суставы. При подагре чаще всего болит первый палец стопы или голеностопный сустав. Это происходит из-за повышения уровня мочевой кислоты, которая начинает откладываться в мягких тканях, образуя кристаллы. Как отметила Дарья Кусевич воспаляются суставы именно из-за них.