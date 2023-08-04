Отоларинголог Попова объяснила, как сохранить слух
Главные способы, которые помогут сохранить слух, навала психотерапевт и отоларинголог Светлана Попова в беседе с порталом Life.ru.
По словам специалиста, важно для сохранения слуха устраивать моменты тишины и не спать в наушниках. Еще один совет Светланы Поповой - использовать беруши при работе в шумных местах.
"Чем больше раздражитель, тем сильнее человек к нему привыкает. И тем больше ему нужно ещё раздражителей для того, чтобы почувствовать какие-то новые нюансы", - объяснила Светлана Попова.
Также эксперт отметила, то ушам могут навредить перепады давления, например при дайвинге с заложенным носом.
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