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Отоларинголог Попова объяснила, как сохранить слух

Главные способы, которые помогут сохранить слух, навала психотерапевт и отоларинголог Светлана Попова в беседе с порталом Life.ru.

Отоларинголог Попова объяснила, как сохранить слух
© Unsplash

По словам специалиста, важно для сохранения слуха устраивать моменты тишины и не спать в наушниках. Еще один совет Светланы Поповой - использовать беруши при работе в шумных местах.

"Чем больше раздражитель, тем сильнее человек к нему привыкает. И тем больше ему нужно ещё раздражителей для того, чтобы почувствовать какие-то новые нюансы", - объяснила Светлана Попова.

Также эксперт отметила, то ушам могут навредить перепады давления, например при дайвинге с заложенным носом.

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