Отоларинголог Попова объяснила, как сохранить слух

Главные способы, которые помогут сохранить слух, навала психотерапевт и отоларинголог Светлана Попова в беседе с порталом Life.ru.

© Unsplash

По словам специалиста, важно для сохранения слуха устраивать моменты тишины и не спать в наушниках. Еще один совет Светланы Поповой - использовать беруши при работе в шумных местах.

"Чем больше раздражитель, тем сильнее человек к нему привыкает. И тем больше ему нужно ещё раздражителей для того, чтобы почувствовать какие-то новые нюансы", - объяснила Светлана Попова.