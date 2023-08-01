Шум в ушах может быть симптомом различных заболеваний. Об этом рассказал Шагабутдин Мусаев, заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы, в интервью NEWS.ru.

Врач утверждает, что этот неприятный является признаком таких состояний, как акустическая травма, гипертония, шейный остеохондроз позвоночного столба, черепно-мозговая травма, доброкачественные новообразования и проблемы с сосудами. Кроме того, по его словам, шум в ушах может быть связан с осложнениями при приеме некоторых лекарств.

Мусаев отметил, что шум в ушах порой сопровождается головокружением, тошнотой и рвотой, а также повышением температуры. Это явление достаточно распространено у пожилых людей: около 25% граждан старше 60 лет и 35% граждан после 70 лет сталкиваются с этой проблемой.

Конкретные причины шума в ушах могут быть разнообразными, включая патологические процессы в ухе, такие как отосклероз, евстахиит или болезнь Меньера, уточнил эксперт. Он настоятельно рекомендует обращаться к врачу при появлении этого симптома, чтобы выявить его точную причину и начать соответствующее лечение.