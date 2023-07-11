Чем опасны ватные палочки для ушей и на что их заменить: отвечает врач

Ватные палочки — известное средство для гигиены. Их очень часто используют для чистки ушей, особо не задумываясь о том, что на самом деле они негативно влияют на состояние слухового прохода. Пользоваться ватной палочкой в этом деле не только неправильно, но и небезопасно.

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Бариатрический хирург Максим Елисеев отвечает "Рамблеру" на вопросы о том, чем могут быть опасны ватные палочки для чистки ушей и что лучше всего использовать вместо них.

В чем состоит опасность

Используя ватные палочки для чистки ушей, некоторые люди действуют очень грубо и проникают в ухо слишком глубоко. Барабанная перепонка находится в зоне досягаемости, поэтому ее легко повредить. Кроме того, кожа наружного слухового прохода достаточно нежная, поэтому любые полученные микротравмы — самые настоящие ворота для инфекции.

При неправильной чистке сера, которая вырабатывается в норме как защитная среда слухового прохода, спрессовывается и проталкивается в сторону барабанной перепонки. Тем самым формируется серная пробка, которая впоследствии затрудняет нормальный слух. Поэтому желательно, чтобы ухо чистил человеку кто-то с хорошим зрением. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Чем заменить ватные палочки

В идеале палочки следует заменить на орошение раковин мыльным раствором. Это можно сделать утром или вечером, когда человек принимает душ: стоит просто набрать воду в ладонь и промыть слуховой проход. Но эксперт называет и другой способ.

Существуют специальные капли, которые продаются в аптеке и служат как раз более легкому отхождению серы во время водных гигиенических процедур. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург