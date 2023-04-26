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По каким причинам может появляться зуд в ушах

"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, из-за чего может возникать зуд в ушах.

По каким причинам может появляться зуд в ушах
© Unsplash

Самой частой причиной зуда в ушах, как утверждает специалист, является воспалительный процесс, который может привести к деформации слизистой оболочки среднего уха и вызвать тубоотиты.

При таких осложнениях воспалительные процессы поражают слизистую слуховой трубы, которую еще называют евстахиевой.

При лечении тубоотитов будет происходить заживление слизистого слоя и, как следствие, так же будет возникать зуд. Да, возможна определенная связь и с развитием грибковой флоры, с не только воспалительными процессами, но и иннервациями слухового нерва.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Самый простой способ определить причину зуда — провести отоскопию. Это исследование также назначается при появлении болей или шума в ушах, формированиях серных пробок для точного определения многих других патологий наружного и среднего уха и их причин.

Отоскопию может провести любой врач-отоларинголог. Ее можно также провести и в домашних условиях с помощью отоскопа.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Однако только квалифицированный специалист сможет поставить верный диагноз и назначить корректное лечение. В противном случае бесконтрольное лечение или вовсе его отсутствие могут привести к серьезным осложнениям вплоть до потери слуха.

Антигистаминные препараты в случае с ушным зудом будут неэффективны. По словам эксперта, максимум, что можно порекомендовать при такой проблеме до консультации у врача, — закапывание ушных антисептиков.

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