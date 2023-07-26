Лор рассказал о необходимости обратиться к врачу при наличии храпа

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что при наличии храпа необходимо обратится к профильному специалисту. Подробностями эксперт поделился с Pravda.ru.

© Unsplash.com

По словам медика, сам храп не представляет опасности, однако есть риск развития синдрома ночного апноэ. Синдром представляет собой задержку дыхания во сне, а это, в свою очередь, приводит к снижению насыщения кислородом крови.

Диагностировать его могут врачи-сомнологи с помощью электроэнцефалографии и других тестов. Лечение же подбирается в индивидуальном порядке.