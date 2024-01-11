Как справиться с резкими перепадами температур, рассказал врач

Резкие перепады температур и давления могут негативно сказаться на здоровье человека, считает доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

© Unsplash

Врач отметил, что метеочувствительность касается многих, но наиболее сильный эффект она оказывает на сердечников, пожилых и ослабленных людей.

Видео дня

Давно было замечено, что вызовы скорой помощи в связи с гипертоническими кризами и инфарктами в дни метеоизменений происходят чаще. Тип нервной системы – эмоционально лабильные люди относятся к группе риска. И, конечно, важен уровень адаптационных возможностей организма, который может быть истощен работой, заболеванием, переездом. Полагают, что 40% людей метеозависимы. А пожилые люди – до 90%.

Лекарства в случае метеозависимости не помогут, поэтому необходимо принимать другие меры: снижать уровень физических и умственных нагрузок, наладить режим сна. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует скорректировать курс лечения, так как перепады атмосферного давления приводят к риску образования тромбов. А диабетикам врач советует изменить дозу инсулина, так как гормональный фон во время бурной погоды меняется.

Горенков напомнил, что не следует недооценивать влияние погоды на организм человека, так как это может повлиять даже на здоровых людей.

Сегодня они чувствуют себя нормально, а завтра они, например, переработали, организм переутомился, гриппом переболели, иммунная система подсела. Все это имеет большое значение и может влиять на чувствительность к метеоизменениям.

Чтобы подготовиться к перепадам давления и температур, можно также закаляться и вести здоровый образ жизни, делать зарядку, растирание холодным полотенцем, принимать контрастный душ, но не перетруждаться – резкое закаливание вызывает обострение имеющихся заболеваний и спазм сосудов, заключил врач.