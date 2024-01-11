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Как справиться с резкими перепадами температур, рассказал врач Горенков

Резкие перепады температур и давления могут негативно сказаться на здоровье человека, считает доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Как справиться с резкими перепадами температур, рассказал врач
© Unsplash

Врач отметил, что метеочувствительность касается многих, но наиболее сильный эффект она оказывает на сердечников, пожилых и ослабленных людей.

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Давно было замечено, что вызовы скорой помощи в связи с гипертоническими кризами и инфарктами в дни метеоизменений происходят чаще. Тип нервной системы – эмоционально лабильные люди относятся к группе риска. И, конечно, важен уровень адаптационных возможностей организма, который может быть истощен работой, заболеванием, переездом. Полагают, что 40% людей метеозависимы. А пожилые люди – до 90%.

Лекарства в случае метеозависимости не помогут, поэтому необходимо принимать другие меры: снижать уровень физических и умственных нагрузок, наладить режим сна. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует скорректировать курс лечения, так как перепады атмосферного давления приводят к риску образования тромбов. А диабетикам врач советует изменить дозу инсулина, так как гормональный фон во время бурной погоды меняется.

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Горенков напомнил, что не следует недооценивать влияние погоды на организм человека, так как это может повлиять даже на здоровых людей.

Сегодня они чувствуют себя нормально, а завтра они, например, переработали, организм переутомился, гриппом переболели, иммунная система подсела. Все это имеет большое значение и может влиять на чувствительность к метеоизменениям.

Чтобы подготовиться к перепадам давления и температур, можно также закаляться и вести здоровый образ жизни, делать зарядку, растирание холодным полотенцем, принимать контрастный душ, но не перетруждаться – резкое закаливание вызывает обострение имеющихся заболеваний и спазм сосудов, заключил врач.

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