Сколько нужно спать в разном возрасте, чтобы быть здоровым

Сон – неотъемлемая часть нашей жизни. В среднем, считается, что человек тратит примерно треть своей жизни на сон: так, если человек живет 70 лет, то во сне он проводит примерно 22 года.

Однако существенно сократить время, потраченное на сон, без вреда для здоровья едва ли возможно. Регулярные недосыпы чреваты сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, болезнью Альцгеймера, ожирением и даже преждевременным старением.

В то же время регулярный крепкий сон не менее семи часов в день способствует эмоциональному равновесию, снижению уровня тревожности, хорошей концентрации и повышенной продуктивности.

Вместе с тем в разные годы жизни человеку требуется разное количество сна. Подробнее о том, сколько нам на самом деле нужно спать, читайте в материале "Рамблера".

До трех месяцев

Несмотря на то, что новорожденные не различают понятия дня и ночи, с первых дней жизни у них уже наблюдаются циклы сна по 50 минут. В первые несколько недель после появления на свет малыши начинают перестраиваться на ночной сон. Однако сон в этот период имеет беспокойный характер с частыми просыпаниями.

Грудничкам до трех месяцев требуется 14-17 часов сна.

От 4 до 11 месяцев

В этот период продолжительность циклов сна увеличивается. Днем сохраняются три фазы сна: утренняя, полуденная и вечерняя. К шести месяцам малыши должны спать ночью не менее шести часов подряд.

В этот период детям требуется от 12 до 15 часов сна в сутки.

От 1 до 2 лет

Это время идеально подходит для того, чтобы воспитать у ребенка правильные привычки, связанные со сном – в частности, ложиться спать в одно и то же время.

В возрасте от 1 до 2 лет детям требуется 11-14 часов сна.

От 3 до 5 лет

До 5 лет дети, как правило, еще нуждаются в послеобеденном сне. В этот период малыши нередко сталкиваются с лунатизмом, но зачастую это проходит без последствий.

Детям от 3 до 5 лет необходимо 10-13 часов для сна.

От 6 до 13 лет

Школьникам в этом возрасте ранние подъемы подчас даются весьма сложно. Но дело отнюдь не в лени, а в том, что детям от 6 до 13 лет необходимо 9-12 часов для полноценного сна.

От 14 до 17 лет

В период пубертата полноценный сон для организма по-прежнему играет немаловажное значение. Однако, по данным ученых, современные подростки спят меньше, чем их ровесники несколько поколений назад.

В таком возрасте тинейджерам требуется от 8 до 10 часов сна.

От 18 до 65 лет

Врачи сходятся во мнении, что во взрослом возрасте людям требуется от 7 до 9 часов полноценного сна. При этом известно, что около 30% взрослого населения регулярно спит меньше 7 часов.

Старше 65 лет