Ученые объяснили, почему сон после учебы – хорошая идея

Сон после изучения новой информации способствует ее консолидации. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Royal Society Publishing.

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В рамках очередного эксперимента, направленного на выявление связи между одной из функций головного мозга и просмотром сновидений, приняли участие 488 человек. Все они изучили один и тот же список слов одной тематики, а по истечении 12 часов должны были с максимальной точностью его воспроизвести.

Чтобы узнать о влиянии сна на запоминание тех или фактов, некоторым участникам дали возможность поспать между просмотром списка и тестированием. В результате выяснилось следующее.

Сон положительно повлиял на воспроизведение информации в количественном смысле. В то же время он немного спутал информацию и добавил лишнюю: например, дополнительно к словам "медсестра, больница и хирургия" добровольцы прибавляли "доктора", которого на самом деле не было.

"В течение последних 20 лет появляется все больше данных о том, что сон может играть более значимую роль в человеческой памяти, чем просто консолидация или защита ранее "закодированных" материалов. Однако исследования в этой сфере время от времени дают противоречивые результаты, а роль сна до сих пор остается не совсем ясной", – поделились своими мыслями авторы эксперимента.

Консолидация воспоминаний – это процесс их перехода из краткосрочной в долгосрочную форму. В первую очередь она происходит во время сна.

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