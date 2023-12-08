Ученые выяснили, какой популярный продукт может отсрочить деменцию

Употребление определенного количества какао может замедлить снижение когнитивных функций у людей с высоким риском деменции. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

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В эксперименте приняли участие 573 человека в возрасте старше 60 лет. На протяжении двух лет половина из них должна были ежедневно потреблять около 500 мг флаванолов какао, в то время как другим участникам медики давали плацебо.

В результате было обнаружено следующее: участники из первой группы показывали лучшие результаты при прохождении когнитивных тестов. Разница незначительна, но все же имеется, отметили ученые.

Флаванолы – это натуральные соединения, которые содержатся не только в какао, но и ягодах, капусте, луке, чае и ряде других продуктов. Их потребление в том числе должно положительно отразиться на работе мозга, предположили исследователи.