Исследование: как смартфоны влияют на психику подростков

В новом исследовании, в котором приняли участие более 50 000 корейских подростков, оказалось, что у тех, кто пользовался смартфоном более 4 часов в день, были более высокие показатели нарушения психического здоровья и употребления психоактивных веществ. Джин-Хва Мун и Джонг-Хо Ча из Медицинского центра Университета Ханьянг (Корея) с коллегами представили результаты исследования в журнале PLOS ONE с открытым доступом.

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О том, к каким выводам пришли ученые, — в материале "Рамблера".

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Чтобы лучше понять взаимосвязь между использованием подростками смартфонов и состоянием здоровья, Мун, Ча и их коллеги проанализировали данные о более чем 50 000 подростков, участвовавших в продолжающемся веб-опросе о рискованном поведении молодежи в Корее, собранные в 2017 и 2020 годах.

Данные включали в себя приблизительное количество часов, которые каждый участник каждый день проводил за смартфоном, и различные показатели здоровья. В статистическом анализе использовалось сопоставление баллов склонности к таким состояниям, чтобы учесть другие факторы, которые могут быть связаны с показателями здоровья, такие как возраст, пол и социально-экономический статус.

Исследователи обнаружили, что в 2020 году доля подростков, использующих смартфон более 2 часов в день, составила 85,7 процента, по сравнению с 64,3 процента в 2017 году. Подростки, которые пользовались смартфоном более 4 часов в день, имели более высокие показатели стресса, суицидальных мыслей и употребления психоактивных веществ, чем те, кто пользовался смартфоном менее 4 часов в день. Однако подростки, которые пользовались смартфоном 1-2 часа в день, сталкивались с меньшим количеством проблем, чем те, кто не пользовался смартфоном вообще.

"Чрезмерное использование смартфона было связано с неблагоприятными последствиями для поведенческого здоровья, которые усиливались, когда время использования превышало четыре часа в день. Эта связь может быть и обратной, поскольку предыдущие исследования показали, что подростки с трудностями эмоциональной регуляции могут быть более склонны к чрезмерному использованию смартфонов".