Ученые заявили, что физическая активность не продлевает жизнь

Утверждение о том, что активная жизнь всегда полезна для здоровья и способна сделать жизнь длиннее, поставили под сомнение финские ученые из Университета Ювяскюля. Результаты их исследований публикует DailyMail со ссылкой на базу данных medRxiv.

Ученые заявили, что физическая активность не продлевает жизнь
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Эксперты проанализировали данные, полученные в результате исследования 11000 пар близнецов в возрасте от 18 до 50 лет, за которыми вели наблюдение с 1975 по 2020 год.

Ученые разделили участников эксперимента на группы, согласно уровню их физической активности: малоподвижные, умеренна активные, активные и высокоактивные, а также взяли образцы крови для отслеживания биологического старения этих людей.

Биологический возраст участников исследования определили путем изучения изменений в ДНК, отражающих факторы, которые влияют на продолжительность жизни (привычки в питании, физическую активность, гены и т.п.).

В результате оказалось, что у людей, которые вели малоподвижный образ жизни, вероятность смерти за промежуток с 1975 по 2020 годы была на 15-23% выше, чем у тех, кто был отнесен к активной, высокоактивной и умеренно активным группам.

Однако, изучив индекс массы тела испытуемых и из вредных привычек (курение, употребление алкоголя), ученые обнаружили, что среди людей активной группы смертность снизилась лишь на 7% в сравнении с теми, кто вел малоподвижный образ жизни, но не курил и не принимал спиртные напитки.

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Эксперты пришли к выводу, что на продолжительность жизни активные занятия спортом могут влиять лишь при соблюдении и других условий: здоровой диеты, режима сна и отсутствия вредных привычек. В отдельности же от этих дополнительных факторов утверждение, что физическая активность увеличивает продолжительность жизни, не является достоверным.

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