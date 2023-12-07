Ученые заявили, что физическая активность не продлевает жизнь

Утверждение о том, что активная жизнь всегда полезна для здоровья и способна сделать жизнь длиннее, поставили под сомнение финские ученые из Университета Ювяскюля. Результаты их исследований публикует DailyMail со ссылкой на базу данных medRxiv.

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Эксперты проанализировали данные, полученные в результате исследования 11000 пар близнецов в возрасте от 18 до 50 лет, за которыми вели наблюдение с 1975 по 2020 год.

Ученые разделили участников эксперимента на группы, согласно уровню их физической активности: малоподвижные, умеренна активные, активные и высокоактивные, а также взяли образцы крови для отслеживания биологического старения этих людей.

Биологический возраст участников исследования определили путем изучения изменений в ДНК, отражающих факторы, которые влияют на продолжительность жизни (привычки в питании, физическую активность, гены и т.п.).

В результате оказалось, что у людей, которые вели малоподвижный образ жизни, вероятность смерти за промежуток с 1975 по 2020 годы была на 15-23% выше, чем у тех, кто был отнесен к активной, высокоактивной и умеренно активным группам.

Однако, изучив индекс массы тела испытуемых и из вредных привычек (курение, употребление алкоголя), ученые обнаружили, что среди людей активной группы смертность снизилась лишь на 7% в сравнении с теми, кто вел малоподвижный образ жизни, но не курил и не принимал спиртные напитки.