Эндокринолог Лебедева рассказала, как предотвратить старение

Старение – естественный процесс организма, заявила эндокринолог Диляра Лебедева.

Эндокринолог рассказала, как предотвратить старение
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На своей странице в соцсетях она рассказала, что одно из ведущих теорий старения – гормональное.

Врач объяснила, что одних гормонов становится мало, а других – много. В результате происходит дисбаланс, приводящий к увяданию организма.

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Лебедева подчеркнула, что процесс старения ускоряют сами люди, однако замедлить его все же можно. Врач посоветовала обратить внимание на такие гормоны, как половые гормоны, инсулин, кортизол, гормоны щитовидной железы и гипофиза.

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