Эндокринолог рассказала, как предотвратить старение

Старение – естественный процесс организма, заявила эндокринолог Диляра Лебедева.

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На своей странице в соцсетях она рассказала, что одно из ведущих теорий старения – гормональное.

Врач объяснила, что одних гормонов становится мало, а других – много. В результате происходит дисбаланс, приводящий к увяданию организма.

Лебедева подчеркнула, что процесс старения ускоряют сами люди, однако замедлить его все же можно. Врач посоветовала обратить внимание на такие гормоны, как половые гормоны, инсулин, кортизол, гормоны щитовидной железы и гипофиза.