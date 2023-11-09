Названы 8 простых мер для замедления биологического старения

Способ замедлить старение нашли ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Для этого нужно соблюдать восемь правил. Об этом пишет издание Dailymail.

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Исследователи проанализировали данные более 6500 американцев со средним возрастом 47 лет. Они обнаружили, что люди с хорошим здоровьем сердца в 41 год по физиологическим параметрам соответствовали возрасту в 36 лет. Специалисты считают, что для такого результата нужно следовать следующим рекомендациям:

придерживаться принципов здорового питания,

регулярно выполнять физические упражнения,

отказаться от курения,

спать достаточное количество времени,

поддерживать здоровый веса,

контролировать уровень холестерина,

снижать уровень сахара в крови,

следить за артериальным давлением.

Эксперты говорят, что эти восемь мер способствуют хорошему здоровью сердца, что, в свою очередь, может замедлить темпы биологического старения.