Названы 8 простых мер для замедления биологического старения

Ученые назвали 8 простых мер для замедления биологического старения
Способ замедлить старение нашли ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Для этого нужно соблюдать восемь правил. Об этом пишет издание Dailymail.
Исследователи проанализировали данные более 6500 американцев со средним возрастом 47 лет. Они обнаружили, что люди с хорошим здоровьем сердца в 41 год по физиологическим параметрам соответствовали возрасту в 36 лет. Специалисты считают, что для такого результата нужно следовать следующим рекомендациям:
- придерживаться принципов здорового питания,
- регулярно выполнять физические упражнения,
- отказаться от курения,
- спать достаточное количество времени,
- поддерживать здоровый веса,
- контролировать уровень холестерина,
- снижать уровень сахара в крови,
- следить за артериальным давлением.
Эксперты говорят, что эти восемь мер способствуют хорошему здоровью сердца, что, в свою очередь, может замедлить темпы биологического старения.
У людей с плохим сердечно-сосудистыми заболеваниями наблюдалось положительное фенотипическое ускорение старения — это означает, что они были старше, чем ожидалось биологически. А средний фактический возраст людей с плохим сердечно-сосудистым здоровьем составил 53 года, но по физиологическим параметрам их здоровье соответствовало возрасту в 57 лет.