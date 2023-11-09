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Ученые назвали 8 простых мер для замедления биологического старения

Способ замедлить старение нашли ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Для этого нужно соблюдать восемь правил. Об этом пишет издание Dailymail.

Названы 8 простых мер для замедления биологического старения
© Unsplash

Исследователи проанализировали данные более 6500 американцев со средним возрастом 47 лет. Они обнаружили, что люди с хорошим здоровьем сердца в 41 год по физиологическим параметрам соответствовали возрасту в 36 лет. Специалисты считают, что для такого результата нужно следовать следующим рекомендациям:

  • придерживаться принципов здорового питания,
  • регулярно выполнять физические упражнения,
  • отказаться от курения,
  • спать достаточное количество времени,
  • поддерживать здоровый веса,
  • контролировать уровень холестерина,
  • снижать уровень сахара в крови,
  • следить за артериальным давлением.

Эксперты говорят, что эти восемь мер способствуют хорошему здоровью сердца, что, в свою очередь, может замедлить темпы биологического старения.

У людей с плохим сердечно-сосудистыми заболеваниями наблюдалось положительное фенотипическое ускорение старения — это означает, что они были старше, чем ожидалось биологически. А средний фактический возраст людей с плохим сердечно-сосудистым здоровьем составил 53 года, но по физиологическим параметрам их здоровье соответствовало возрасту в 57 лет.

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