Как быстро поднять уровень сахара в крови, рассказала диетолог

Врач-диетолог Анна Белоусова поделилась советами, как быстро повысить уровень глюкозы в крови. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

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Белоусова отметила, что при недостатке сахара в крови наблюдаются нарушения в работе головного мозга, мышц, а также проблемы с эритроцитами. Чтобы этого избежать, можно съесть конфету или шоколадку, говорит врач.

Если человек долго не имеет возможности перекусить, у него развивается состояние голодной крови, и он уже не может ни нормально работать, ни соображать, начинает злиться на окружающих. Здесь тоже сладкое — самый быстрый способ восстановиться.

По словам Белоусовой, сладкое поможет за короткий период времени восполнить запасы энергии. Чтобы этот заряд был максимально долгим, необходимо держать сладкое в ротовой полости как можно дольше, считает диетолог.

Потому что в ротовой полости есть очень интересная особенность — из нее некоторые вещи всасываются через слизистую и через систему кровообращения попадают прямо в головной мозг. А глюкоза — лучший и практически единственный питательный субстрат для работы мозга.

Белоусова предупреждает, что употребление сладостей для повышения уровня глюкозы в крови может быть чревато последствиями для поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Чтобы этого избежать, надо правильно питаться — есть пять раз в день и перекусывать в перерывах между завтраком, обедом и ужином.