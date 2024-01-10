Чем опасна питьевая вода, рассказала биохимик

Как известно, человек более чем на половину состоит из воды и она ему жизненно необходима. Однако мало кто знает, какие опасности кроются к питьевой воде разных видов.

О том, чем опасна бутилированная, родниковая и водопроводная вода порталу Life рассказала биохимик Мария Кулешова.

Родниковая вода

Родниковую воду многие считают чистой и 100% пригодной для употребления. Но не все так просто.

«На качество влияют состав почвы, осадки (или их отсутствие), близость к промышленным предприятиям и фермам. Поэтому риск столкнуться с опасными бактериями или вирусами в ней остается стабильно высоким», — пояснила эксперт.

От родниковой воды вполне можно подхватить кишечную инфекцию.

Бутилированная вода

Наибольшую опасность, как считают эксперты, представляет пластик, в котором находится вода. Исследования о его влиянии на воду находятся в процессе. Тем не менее уже сейчас известно, что микропластик может влиять на работу практически всех систем организма, а также переносить токсины, вызывая тем самым повреждение и гибель клеток.

Водопроводная вода

В водопроводной воде могут содержаться бактерии, в том числе возбудители сальмонеллеза и холера. А также паразиты.