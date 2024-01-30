Стало известно, как физические упражнения могут ускорить лечение рака

Физические упражнения могут помочь людям справиться с хронической усталостью при лечении рака. Об этом рассказал доктор Кристин Кэмпбелл, профессор кафедры физиотерапии медицинского факультета университета Британской Колумбии. Беседа опубликована на сайте University of British Columbia (UBC).

© Gazeta.ru

Врач рассказал, что одним из главных преимуществ выполнения физических упражнений в ходе терапии рака является облегчение усталости, связанной с этим заболеванием. Кэмпбелл объяснил, что апатия и утомляемость могут быть следствием побочных эффектов лечения или самого рака.

Физическая активность также может помочь снизить тревожность, улучшить подвижность и общую физическую форму после проведения хирургических вмешательств и повысить качество жизни пациентов.

Доктор также отметил, что физическая активность в любой форме способна принести пользу. Чтобы привыкнуть к тренировкам, можно начать с ежедневных прогулок быстрым шагом продолжительностью хотя бы пять минут. Чтобы справиться с побочными эффектами лечения рака, Кэмпбелл рекомендует уделять аэробным упражнениям, таким как быстрая ходьба, не менее 30 минут три раза в неделю. Также можно выполнять силовые тренировки, задействующие большие мышечные группы.

Специалист подчеркнул, что график тренировок должен быть в обязательном порядке согласован с лечащим врачом.