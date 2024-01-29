Ученые назвали упражнения, улучшающие работу сосудов и сердца

Британские ученые назвали два простых упражнения, улучшающих работу сердца и сосудов. По словам автора исследования Джейми О`Дискрол, одним из самых эффективных считается упражнение планка.

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Наибольший положительный эффект достигается, если выполнять упражнение в течение двух минут, но начинать упражнения надо с 10 секунд, постепенно увеличивая время.

Также эффективным будет упражнение «стульчик». Для того, чтобы упражнение принесло пользу, его надо выполнять правильно, держа спину прямо и прижавшись к стене, а ноги согнуть в коленях под углом 90 градусов. выполнять упражнение нужно столько, сколько хватит сил.

Эти упражнения увеличивают напряжение в мышцах и вызывают прилив крови, когда человек расслабляется.