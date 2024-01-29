Врач предупредила о неочевидном факторе набора веса

Россиянам рассказали о неочевидном факторе быстрого набора веса. По мнению врача-эндокринолога Елены Островской, этому способствует жизнь в мегаполисе.

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«У жителей крупных городов биоритмы, как правило, сбиты. Многие возвращаются вечером после 22:00 или даже 23:00. По дороге у большинства не получается что-то поесть», – отметила врач.

По словам Островской, люди поздно ужинают и плохо спят. После тяжелой еды есть с утра не хочется и многие пропускают завтрак.

Кроме того, у жителей мегаполиса присутствует хроническая интоксикация светом. Из-за уличного освещения невозможно заснуть в полной темноте, и это снижает выработку мелатонина, передает «Мослента».