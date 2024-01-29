Нутрициолог предупредила о смертельной опасности диет

Башкирова предупредила, что любое ограничение количества определенных продуктов в рационе может быть опасным для здоровья и привести как минимум к дисбалансу в организме, в худшем случае – к смерти.

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Нутрициолог пояснила, что метаболические процессы определяются генетически, при этом в генах могут появляться мутации. К таким, например, относится затрудненный процесс превращения бета-каротина в активный витамин либо полная невозможность организма проводить его.

В таком случае отказ человека от употребления животной пищи приведет к накапливанию вещества, последствия этого будут негативными, при этом человек узнает о проблеме лишь к тому моменту, когда процесс будет необратим.

Баширова предупредила, что люди могут чего-то не знать о своем организме, поэтому не следует полностью отказываться от одних продуктов в пользу других.