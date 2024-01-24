Онколог высказалась о связи микроволновок с раком

Микроволновки, вопреки устоявшемуся мифу, не вызывают развитие рака, заверила онколог группы компаний BestDoctor Снежанна Генинг. Об отсутствии связи между использованием этого бытового прибора и возникновением онкологических заболеваний врач высказалась в беседе с «Лентой.ру».

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«Микроволновки нагревают еду с помощью излучения, и именно этот факт порождает слухи об их вреде уже несколько десятков лет. Микроволны относятся к электромагнитному спектру. Этот спектр широк: в него входят радиоволны, инфракрасные лучи, излучение от мобильных телефонов, Wi-Fi, телевидение, рентген и даже обычный видимый свет. Эффекты волн зависят от их частоты», — объяснила онколог.

По словам Генинг, низкочастотные волны, с помощью которых и греется еда в микроволновке, не могут менять структуру атомов.

В микроволновку встроен источник волн — магнетрон. Из него излучение выходит в камеру печи и отражается от ее стенок. Попадая в пищу, волны заставляют молекулы воды в ней «вибрировать» с выделением тепла. Поддон вращается, чтобы еда нагрелась равномерно Снежанна Генинг онколог

Разогретая еда не содержит волн или опасного облучения и не является радиоактивной, заверила врач. При этом она напомнила, что не стоит использовать неисправные микроволновки. «Кроме того, нельзя помещать в печь пластик, не предназначенный для нагрева, он может выделять токсичные вещества», — подытожила кандидат медицинских наук.