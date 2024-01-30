Как обустроить рабочее место в офисе, чтобы избежать болей в спине и шее

Неудобное рабочее место не только делает выполнение рутинных задач дискомфортным, но и может стать причиной проблем со здоровьем. Каких ошибок следует избегать, рассказал остеопат Дмитрий Симкин.

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«Скованность и болезненные ощущения в шее – одна из типичных проблем офисных сотрудников, которая нередко становится отправной точкой в развитии еще более неприятных состояний», – передает «Доктор Питер».

Больше всего во время работы шее вредит неправильное положение монитора и клавиатуры, работа с документами или с телефоном, отмечает Дмитрий Симкин. Экран компьютера всегда должен находиться прямо перед человеком, немного ниже уровня глаз и с небольшим наклоном назад.

Чтобы защитить шею, при чтении документов лучше держать их прямо перед собой в руках. Правила работы с телефоном аналогичны: не стоит сгибаться над гаджетом, держа его под носом.

Боль в плечах может появляться из-за неправильного положения монитора или мышки, висящих в воздухе рук – они должны быть полностью на столе или подлокотниках кресла. На спину плохо влияет слишком низкая посадка, глубина или наклонная спинка стула.

«Первый шаг к снижению напряжения в позвоночнике – не сидеть слишком далеко от стола и не тянуться вперед к экрану», – отмечает Симкин.