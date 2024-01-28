Врач-сомнолог рассказал, как распрощаться с бессонницей без таблеток
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый третий житель Земли регулярно испытывает проблемы со сном.
Сначала трудно заснуть, потом человек регулярно просыпается без веских причин и снова испытывает трудности с засыпанием.
Врач-сомнолог Игорь Подпалов рассказал, как распрощаться с бессонницей без таблеток. По словам специалиста, перед тем как отойти ко сну необходимо проветрить свою комнату, передаёт издание «Кубанские новости».
«Да-да, первым делом, готовясь ко сну, надо открыть в спальне окна и тщательно проветрить комнату, – подчеркнул он. – Чем больше будет в ней концентрации кислорода, тем быстрее придёт здоровый и крепкий сон. Кстати, отдых в прохладной комнате ещё и полезен для укрепления иммунитета».
Кроме того, врач советует перед сном принять тёплую ванну или душ. Это, объяснил он, поможет повысить температуру тела, успокоиться после активного дня. Лучше всего, рекомендует Подпалов, проводить водные процедуры за 1-2 часа до отправки в постель.
«А ещё приготовьте себе ужин с молочными продуктами – входящий в их состав триптофан помогает организму быстрее расслабиться и заснуть. Если есть творог или сметану вечером вам не очень хочется, то можно поужинать привычными блюдами, а за час до сна выпить стакан теплого молока с мёдом», – заявил он.
Помимо этого, сомнолог рекомендует заняться спортом, дав организму серьёзную физическую нагрузку днём и вечером.
«И тогда организм сам без лишних усилий подскажет вам, когда надо отправляться в постель. Скорее всего, это случится на 1-2 часа раньше, чем вы привыкли в бесспортивный период жизни. Ну и обязательно отложите гаджеты подальше. Чем меньше будет экранного времени, просмотренных страниц в Интернете и общения со знакомыми в мессенджерах, тем быстрее придёт сон», – резюмировал Подпалов.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-нутрициолог Игорь Строков назвал продукты, которые способны нарушать сон и вызывать бессонницу.