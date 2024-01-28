Врач-сомнолог рассказал, как распрощаться с бессонницей без таблеток

«И тогда организм сам без лишних усилий подскажет вам, когда надо отправляться в постель. Скорее всего, это случится на 1-2 часа раньше, чем вы привыкли в бесспортивный период жизни. Ну и обязательно отложите гаджеты подальше. Чем меньше будет экранного времени, просмотренных страниц в Интернете и общения со знакомыми в мессенджерах, тем быстрее придёт сон», – резюмировал Подпалов.