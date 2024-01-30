Назван трюк, который помогает избавиться от головных болей

Недавнее исследование показало, что простой трюк может облегчить боль при мигренях. Статья опубликована в журнале Journal of Headache and Pain.

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Учёные из Мюнхенского технического университета в Германии обнаружили, что у людей, страдающих от головных болей напряжения или мигрени, также воспалены и напряжены мышцы шеи. Предполагается, что именно воспаление здесь вызывает головную боль.

В исследовании приняли участие 50 человек: 28 страдали головной болью напряжения или мигренью, а остальные 22 этот недуг не затронул. Авторы использовали новый тип МРТ-сканирования и оказалось, что у людей с головными болями и мигренью наблюдалось большее напряжение и скопление жидкости (маркер воспаления) в мышцах шеи.

По словам экспертов, в этом случае избавиться от болей поможет массаж шеи.