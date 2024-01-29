Если у вас постоянно холодные руки и ноги вне зависимости от времени года, это может быть тревожным симптомом, сигнализирующим об отклонениях в состоянии здоровья. По словам врача-терапевта Абакумова Олега, за этой проблемой часто скрываются три распространенные причины.

Хронический дискомфорт от холода в конечностях может быть вызван железодефицитной анемией. При анемии в крови не хватает гемоглобина и эритроцитов, в результате чего ткани получают недостаточно кислорода, нарушается их питание. Из-за плохого кровоснабжения страдает система терморегуляции, не поддерживается нормальная температура тела.

Еще одна распространенная причина – это нарушения функции щитовидной железы. Как избыток, так и недостаток гормонов щитовидки может влиять на теплоотдачу. Гипотиреоз, к примеру, замедляет метаболизм, что проявляется в ознобе, ломоте в конечностях.