Синдром задержки фазы сна: почему внутренние часы не дают вам спать по ночам

Что вы знаете о циркадных ритмах? Почему вы не можете заснуть и что такое задержка фазы сна?

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"Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Что такое расстройство задержки фазы сна?

Растройство задержки фазы сна (СЗФС) — это нарушение циркадного ритма, которое влияет на способность человека ложиться спать в «обычные» часы, в результате чего он спит большую часть дня. Подумайте об этом так: представьте, что вы все время страдаете от смены часовых поясов , постоянно сонливы и невнимательны. Независимо от того, чем вы занимаетесь, ваше тело не работает по графику с 9 до 5.

Обычно люди с СЗФС засыпают где-то с 2 до 6 часов утра, то есть они не отдыхают до полуночи. Людям с синдромом задержки фазы сна трудно объяснить, что они испытывают.

Что вызывает СЗФС?

В настоящее время специалисты не выделяют единого фактора, объясняющего, почему у одних людей возникает СЗФС, а у других нет. В конечном счете, внутренние часы некоторых людей не могут соответствовать социально приемлемому циркадному ритму.

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Психологические и неврологические расстройства Однако исследователи обнаружили, что есть факторы, увеличивающие риск развития подобного состояния:

Есть два поведенческих и физиологических фактора, из-за которых людям с СЗФС сложно вставать рано. Ваш циркадный ритм или внутренние часы во многом связаны с вашим биологическим составом. Поскольку их часы идут на более поздний график, воздействие света на них задерживается.

Большинство исследований показывают, что нарушение циркадных ритмов начинается у человека в подростковом возрасте, затем ситуация становится все хуже.

Подросткам приходится труднее всего с СЗФС, особенно потому, что у них нет свободы делать все, что они хотят и они должны соблюдать четкий режим. Плюс для подростков все это происходит в то время, когда их тело сталкивается со многими другими изменениями.

Жизнь с СЗФС

По словам специалистов, проблема тех, кто страдает от задержки фазы сна, заключается в том, что они просто очень устали. Так, в один день они не выспались и на следующий день планируют уснуть раньше, но им это не удается, поэтому на второй и третий день они устают еще больше.

СЗФС часто ошибочно диагностируют как бессонницу, депрессию или другие распространенные расстройства сна или психического здоровья. Однако неправильная диагностика может привести к другим проблемам (таким как ожирение, тревога и депрессия), поскольку люди пытаются заставить себя соблюдать график, которому не подчиняется их тело.

Влияние СЗФС может выходить за рамки типичных симптомов сонливости: оно может напрямую влиять на карьерный рост, обучение, воспитание детей и многое другое. Общество ориентировано на то, чтобы такие услуги, как прием к врачу, сеансы терапии, занятия и любимая кофейня, были доступны в то время, когда это нужно большинству людей: утром. Но людям с СЗФС жить по общепринятому графику невыносимо.