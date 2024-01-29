Восемь основных признаков алкогольной зависимости назвала врач-психотерапевт Марина Альтовская. По ее словам, самостоятельно избавиться от этого серьезного заболевания невозможно.

Первый признак — у человека периодически возникает непреодолимо сильное желание принять алкоголь. Стоит задуматься, если алкоголь принимается в больших количествах в течение более длительного периода, чем планировалось. Кроме того, у человека не получается контролировать употребление или уменьшить дозу.

При зависимости наблюдается увеличение количества времени, затрачиваемое на поиск и употребление алкоголя, несмотря на негативные последствия. Человек продолжает пить, несмотря на то, что алкоголь негативно влияет на его отношения с окружающими, а также забывает о своих интересах и обязанностях.

Альтовская добавила, что у зависимого человека часто наблюдается синдром отмены, а также толерантность — для получения эффекта опьянения требуется все более высокие дозы алкоголя, передает NewsNN.