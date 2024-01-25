Врач: чай в пакетиках может быть причиной раковых опухолей

Врач Созыкин: чай в пакетиках может быть причиной раковых опухолей
Чай, расфасованный в пакетики, не такой безобидный, как кажется, сообщают “Аргументы и факты”.
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Александр Созыкин рассказал, что такой тип чая при заваривании кипятком выделяет частицы нанопластика. Причем чайные пакетики в форме пирамиды выделяют значительно больше вредных веществ, чем классические чайные пакеты.
Врач отметил, что, по результатам исследований, после заваривания такого типа чая водой до 95 градусов в напитке появляется не менее 11 миллиардов частиц микропластика. Эксперимент показал, что вещество может накапливаться в крови, печени и почках, тем самым приводя к злокачественным новообразованиям в печени и почках.
Созыкин отметил, что от одной чашки чая, заваренного таким способом, проблем со здоровьем не будет. Однако если пользоваться данной продукцией регулярно, последствий для здоровья не избежать, заключил врач.
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