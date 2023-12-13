Доктор напомнил о главных факторах риска развития рака

Несмотря на все достижения в области медицины, рак остается одной из главных причин смертности во всем мире. Доктор Эрик Берг рассказал изданию Daily Express о факторах, которые провоцируют развитие онкологии.

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Во-первых, речь идет об употреблении чрезмерного количества пищи. Переедание и присутствие в рационе большого количества сладких продуктов разрушает клетки организма, что увеличивает шансы появления злокачественной опухоли.

Еще один фактор – малоподвижный образ жизни, отметил специалист. Поэтому для профилактики рекомендуется заниматься спортом либо хотя бы добавить в повседневную жизнь незначительные физические нагрузки, которые будут оказывать положительное воздействие на работу органов.

Наконец, повышает риск развития рака сбой циркадных ритмов. Необходимо следить за количеством и качеством сна, так как во время него организм восстанавливается.

"Существует огромная связь между циркадными ритмами и митохондриями, между сном и снижением уровня кортизола и ослаблением иммунной системы", – резюмировал Берг.