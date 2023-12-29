Эндокринолог Павлова посоветовала есть морковь для профилактики рака
Эндокринолог Зухра Павлова в своем telegram-канале напомнила о целебных свойствах моркови.
По словам медика, если употреблять в неделю 400 г моркови можно снизить вероятность развития онкозаболеваний на 20%. При этом врач отметила, что морковь может быть как вареная, так и сырая.
Специалист также добавила, что морковь благотворно влияет на кишечник, выводит лишнюю воду из организма, способствует хорошему зрению, правильной работе печени и щитовидной железы, повышает иммунитет, а также снижает тягу к сладкому.
В заключение медик напомнила, что даже полезными продуктами не стоит злоупотреблять.
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