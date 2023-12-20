Чем на самом деле опасен поздний ужин — эндокринолог

Многие люди, которые следят за состоянием здоровья, отказываются есть поздним вечером, опасаясь прибавки веса. Однако врачи считают, что это чревато не только лишними килограммами, но и другими проблемами со здоровьем.

© Unsplash.com

О том, почему еще может быть опасно принимать пищу поздним вечером, читайте в нашем материале.

Эндокринолог Павлова рассказала у себя в социальных сетях о результатах исследования о влиянии позднего завтрака и ужина на состояние здоровья людей. Их опубликовал портал Nature communications.

В исследовании приняли участие более 103 тысяч человек, из которых 79% — женщины. В ходе эксперимента люди принимали пищу на час позже. На основе реакции их организма ученые сделали определенные выводы.

«Анализ данных добровольцев показал, что у людей, которые ели в 21:00 и позже, риск инсульта был на 28% выше, чем у тех, кто заканчивал ужинать до 20:00. Особенно выраженной эта связь была у женщин», — пишет доктор Павлова.

Каждый час задержки питания увеличивал риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Авторы исследования пришли к выводу, что ранний завтрак заложен в человека самой эволюцией. С этим согласна и доктор Павлова, считающая завтрак важным приемом пищи, который заряжает на весь день.