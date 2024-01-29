Профессор Айсанов рассказал о смертельной болезни, которую можно спутать с ОРВИ

Профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Заурбек Айсанов рассказал о смертельном недуге, который проявляется одышкой и ОРВИ. Речь идет о хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

© dreamstime.com

«ХОБЛ – очень недооцененная болезнь со стороны общества, причем не только в нашей стране. Об этой болезни мало говорят по сравнению, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом», – отмечает профессор.

По данным ВОЗ, ХОБЛ занимает третье место среди основных причин смерти. Болезнь почти не проявляется внешне, добавил Айсанов, поэтому окружающие не всегда понимают, почему человек так быстро устает и не способен даже на легкую физическую нагрузку.

В группе риска – курильщики, люди, работающие на вредном производстве и жители регионов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Болезнью страдают около 1 % россиян.

Основными симптомами заболевания являются кашель с продукцией мокроты, одышка и частые респираторные инфекции. Признаки ХОБЛ развиваются постепенно в течение нескольких лет, поэтому опознать ее довольно сложно.

«Жизнь больного ХОБЛ меняется не сразу. Сначала человек начинает быстрее уставать. Одышка пока возникает лишь при нагрузке, из-за чего пациент старается избегать физической активности», – отмечает эксперт.

Чтобы выявить заболевание, врачам нужно провести тест, который называется спирометрией: пациент дышит в специальное устройство, оценивающее функцию легких. Также помочь может рентген или КТ, передает «Доктор Питер».