Инфекционист рассказал, можно ли вылечить герпес

«В частности, вирус герпеса 1-го типа "скрывается" в ганглиях тройничного нерва — "узелочках" по ходу тройничного нерва. Вирус Эппштейна-Барр прячется в лимфатических узлах. Цитомегаловирус находится в слюнных железах, но при обострении может проникать в кровь. В крови есть защитные антитела, которые могут иллюминировать (подавить) вирус, но поскольку часть вируса остается в своих очагах, куда действие иммунной системы не доходит, там он и продолжает существовать», — рассказал Поздняков.