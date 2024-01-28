Дерматолог рассказала о причинах и симптомах холодовой аллергии

Дерматовенеролог и дерматолог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова напомнила, что так называемая холодовая аллергия возникает, например, из-за нахождения на улице в морозную погоду, купания в ледяной воде, контакта с холодными предметами или употребления замороженной пищи. О том, как справиться с неприятными симптомами холодовой крапивницы и возможной аллергической реакцией, специалист рассказала в беседе с RT.

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Конечно, лучший способ справиться с проблемой - избегать воздействия низких температур. Но так получается не всегда. Поэтому дерматолог Смирнова посоветовала не пренебрегать защитой кожи, которая страдает от воздействия мороза. Так, не меньше чем за двадцать минут до выхода из дома нужно смазать увлажняющим кремом открытые участки кожи, использовать гигиеническую помаду. Важно надевать шапки, шарфы, перчатки, варежки, носки, термобелье.