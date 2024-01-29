Диетолог назвала продукт, от которого мозг «ломается»

Частое употребление жареного картофеля может негативно отразиться на состоянии головного мозга, заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этот продукт обладает высоким гликемическим индексом, поэтому запускает различные патологические процессы в организме.

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В частности, картофель провоцирует повреждение стенок сосудов, формируя холестериновые бляшки, рассказала врач. Они, в свою очередь, затрудняют кровообращение и, следовательно, ухудшают снабжение головного мозга необходимыми ему веществами.

«Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают», — пояснила диетолог.