Почему нельзя пить вчерашний чай

Если вы любите остывший чай, отказать себе в удовольствии допить вчерашнюю чашку может быть крайне сложно. Но увы, несколько часов простоя на воздухе сделают заварку не самым полезным напитком, не говоря уже про целую ночь. Дело в том, что в чае под воздействием кислорода начинают образовываться бактерии и вредные соединения. На поверхности напитка появляется характерная темная пленка, которая часто трансформируется в пятно на кружке. Развитие патогенной микрофлоры подстегивает сахар.