Эндокринолог объяснила, почему нельзя пить кисломолочные продукты на ночь

Употребление кисломолочных продуктов на ночь может привести к ожирению и появлению диабета. Об этом в эфире радио Sputnik заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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По ее словам, рекомендация пить кефир, ряженку или простоквашу перед сном существует давно. Много лет люди следователи этому совету, однако его польза оказалась мифом, рассказала врач. Сейчас используются такие понятия, как гликемический индекс и инсулиновый индекс, благодаря которым врачи смотрят, как меняется уровень глюкозы и инсулина в крови после употребления тех или иных продуктов, объяснила Павлова.

Эксперт предупредила, что если регулярно пить перед сном кефир, ряженку или простоквашу, то это приведет к накоплению жира и развитию диабета. Она указала, что у кисломолочных продуктов высокий инсулиновый индекс, также у людей по вечерам наблюдается максимальная активность гормона инсулина.

Таким образом, продолжила специалист, если человек перед сном выпьет кефир, то ночью у него начнет падать уровень глюкозы в крови, из-за чего печени придется ее ускоренно вырабатывать. И если так делать постоянно, то может появиться преддиабет, который в дальнейшем может привести к диабету при наличии других факторов, подчеркнула Павлова.