Врачи предложили переименовать некоторые виды рака

Этот подход к переименованию форм рака уже использовался в отношении других видов, таких как рак шейки матки, мочевого пузыря и щитовидной железы. Изменения в терминологии часто внедрялись для предотвращения излишних страхов у пациентов с раковыми диагнозами.

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Рак простаты является наиболее распространенным диагнозом среди мужчин в США и вторым по смертности. Низкостепенные формы рака простаты обнаруживают у четверти мужчин с этим диагнозом. Существует разнообразие методов лечения, от активного наблюдения до хирургического вмешательства и лучевой терапии, последние обладают серьезными побочными эффектами.

В России выявление злокачественных образований простаты чаще происходит на второй стадии заболевания. Смертность от рака простаты в стране увеличилась с 11,71 до 12,08 случаев на 100 тыс. населения с 2012 по 2020 год.

Врачи рекомендуют активное наблюдение за низкостепенными формами рака простаты, в то время как более агрессивные методы лечения чаще используются для форм высокого и среднего риска. Исследования показывают, что около 60% мужчин с низкостепенным раком простаты предпочитают активное наблюдение, остальные выбирают более агрессивные методы лечения.

Внесение изменений в терминологию может сделать пациентов более открытыми к активному наблюдению, предлагают эксперты. Результаты исследований также указывают на то, что тщательный мониторинг является эффективным методом лечения низкостепенного рака простаты.