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Невролог рассказала, как определить туннельный синдром

Туннельным синдромом называют группу заболеваний, связанных со сдавливанием нервов, идущих к отдельным частям тела. Какие симптомы указывают на наличие этого заболевания и кто больше ему подвержен, изданию «Вести Подмосковья» рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Невролог рассказала, как определить туннельный синдром
© Freepik.com

Туннельный синдром проявляется в виде онемения, покалывания и боли в пальцах. В некоторых случаях симптомы распространяются на все запястье и ладонь. Причиной заболевания может стать воспаление сухожилий и связок, переломы, вывихи, растяжения и отеки запястья, а также чрезмерная нагрузка на запястный сустав. Таким образом, синдром часто развивается у садовников, художников, гитаристов, офисных работников и киберспортсменов.

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По словам специалиста, лечение туннельного синдрома запястного канала зависит от причины его возникновения. Если человек травмировал руку, нарушение может пройти после реабилитации, заживления перелома или устранения вывиха. А при регулярных нагрузках на руки врач может посоветовать изменить образ жизни или делать регулярную гимнастику. Однако при отсутствии улучшений может быть назначено хирургическое вмешательство, в ходе которого доктора устранят факторы, приводящие к сдавливанию нерва.

«Если туннельный синдром не лечить, нарушение может привести к атрофии мышц: человек может потерять способность сжимать пальцы и полноценно управлять рукой», – подчеркнула невролог.

Она также отметила, что для профилактики заболевания необходимо правильно организовать свое рабочее место, использовать удобный стул с подлокотником, делать перерывы и разминать запястья с помощью гимнастики.

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Екатерина Демьяновская