Эксперт перечислила признаки нарушения осанки

«Осанка — это всё наше тело: стопы, ноги, голова, грудная клетка. Можно понять, что проблемы с осанкой, если частные головные боли, напряжение в шейном отделе при работе. Как понять, правильная ли осанка: попробовать выпрямиться, если больно, то, скорее всего, точно неправильная, либо сутулость, либо, наоборот, грудной отдел такой прямой. Можно посмотреть сбоку на себя, если плечи заворачиваются вовнутрь, это тоже неправильная осанка. Могут быть неочевидные причины неправильной осанки, например, это ноги, если колени смотрят вовнутрь. Факторов неправильной осанки очень много. Например, люди стоят, и таз немного вперёд смещается, начинает подстраиваться грудная клетка. Если с ногами какие-то проблемы: плоская стопа, либо колени вовнутрь, либо ноги круглые».