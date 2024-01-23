Кардиолог рассказала, как и почему прикосновения улучшают самочувствие

Прикосновения благоприятно сказываются на самочувствии и положительно влияют на организм. О том, как это работает, рассказала кардиолог Ольга Бокерия.

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«Когда мы прикасаемся друг к другу и это прикосновение приятно, у нас не только повышается окситоцин и активируется парасимпатическая нервная система, у нас падает уровень кортизола — гормона стресса», — рассказала она.

Кардиолог в своем Telegram-канале посоветовала не избегать физического контакта с близкими. Объятия окажут значимый эффект, если будут длиться от 5 до 10 минут ежедневно.

Для поддержания бодрости на работе достаточно пятиминутной разминки. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Кроме того, специалист посоветовала не забывать делать для себя маленькие приятности, хвалить и благодарить себя за успешно проделанную работу.